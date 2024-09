La segretaria del Pd a margine della presentazione del suo libro 'L'imprevista'

“Noi abbiamo detto che avremmo valutato con grande attenzione deleghe e portafoglio del futuro commissario Ue così come abbiamo chiesto che fine faranno i dossier che gestisce Fitto. Ci aspettiamo per l’Italia un portafoglio di peso perché è quello che merita l’Italia. Von der Leyen dovrà tenere conto della maggioranza che l’ha votata, in questi giorni si sono levati i dubbi di liberali, verdi e socialisti. Dalla proposta complessiva che farà von der Leyen ci aspettiamo coerenza con la maggioranza che l’ha votata in Parlamento con l’impianto programmatico. Noi valuteremo, anche ascoltando il ciclo di audizioni”. Così la segretaria Pd Elly Schlein a margine della presentazione del suo libro ‘L’imprevista’. Schlein si è poi concentrata sulla sentenza della corte di giustizia europea in merito alla tassazione di Apple: “È stata confermata la sentenza della corte di giustizia europea che dà ragione alla commissione europea quando disse che Apple deve restituire 13 mld di euro. Al di là dei protagonisti, è una cosa che non riguarda solo quella azienda. Ci sono 27 sistemi fiscali diversi e in quelle differenze si infilano le multinazionali. Le tasse si pagano dove si fanno i profitti non dove ci sono governi che fanno accordi compiacenti. Questa è una delle priorità su cui ci concentreremo in Europa e su questo tema, quello fiscale, serve superare l’unanimità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata