Il deputato a margine del convegno della Coldiretti a Roma su Europa e Mercati

Enrico Letta commenta il rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi da Mario Draghi a Bruxelles. “Il rapporto Draghi va nella buona direzione, rilancia una Europa più integrata con maggiore competitività. Anche sulla dotazione economica penso si possa trovare se si riesce a integrare il mercato dei capitali e cioè a far si che scatenino quella capacità di investimenti privati per i beni pubblici che ad esempio negli Usa avviene e da noi no. Il rapporto va nella buona direzione e mi auguro che il Consiglio ma soprattutto la Commissione Europea ne tengano conto”, ha dichiarato l’ex premier a margine del convegno della Coldiretti a Roma su Europa e Mercati.

