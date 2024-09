Rapporto dell'ex premier presentato a Bruxelles: "Serve una mole di investimenti mai vista ma è sostenibile"

“Questo rapporto esce in un momento difficile per il nostro continente. Dovremmo abbandonare l’illusione che solo la procrastinazione possa preservare il consenso. In effetti, la procrastinazione ha prodotto solo una crescita più lenta e non ha certamente ottenuto più consenso. Siamo arrivati al punto in cui, senza azione, dovremo compromettere il nostro benessere, il nostro ambiente o la nostra libertà”. Lo afferma Mario Draghi nella prefazione del Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi a Bruxelles.

“Affinché la strategia delineata in questo rapporto abbia successo, dobbiamo iniziare con una valutazione comune della nostra posizione, degli obiettivi che vogliamo dare priorità, dei rischi che vogliamo evitare e dei compromessi che siamo disposti a fare – rimarca -. Dobbiamo garantire che le nostre istituzioni elette democraticamente siano al centro di questi dibattiti. Le riforme possono essere veramente ambiziose e sostenibili solo se godono del sostegno democratico. E dobbiamo assumere una nuova posizione nei confronti della cooperazione: nell’eliminazione degli ostacoli, nell’armonizzazione di regole e leggi e nel coordinamento delle politiche. Ci sono diverse costellazioni in cui possiamo andare avanti. Ma ciò che non possiamo fare è non andare avanti affatto”.

“La nostra fiducia nel riuscire ad andare avanti dovrebbe essere forte. Mai in passato la scala dei nostri paesi è apparsa così piccola e inadeguata rispetto alla portata delle sfide. Ed è da tempo che l’autoconservazione è una preoccupazione così comune. Le ragioni per una risposta unitaria non sono mai state così impellenti e nella nostra unità troveremo la forza per riformare”, conclude.

Draghi: “Servono 800 mld investimenti, oltre doppio del piano Marshall”

“Le esigenze di finanziamento richieste all’UE per raggiungere i suoi obiettivi sono enormi, ma gli investimenti produttivi sono deboli nonostante gli ampi risparmi privati. Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in questa relazione, è necessario un investimento aggiuntivo annuo minimo di 750-800 miliardi di euro, in base alle ultime stime della Commissione, corrispondente al 4,4-4,7% del PIL dell’Ue nel 2023″ si legge nel Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi da Mario Draghi a Bruxelles.

“A titolo di confronto, gli investimenti nell’ambito del Piano Marshall tra il 1948 e il 1951 erano equivalenti all’1-2% del PIL dell’UE. Per realizzare questo aumento, la quota di investimenti dell’UE dovrebbe aumentare da circa il 22% del PIL attuale a circa il 27%, invertendo un declino pluridecennale nella maggior parte delle grandi economie dell’Ue – spiega -. Tuttavia, gli investimenti produttivi nell’UE non sono all’altezza di questa sfida. Dalla Grande crisi finanziaria (GFC), si è aperto un divario considerevole e persistente tra gli investimenti produttivi privati01 nell’UE e negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il divario di investimenti privati tra le due economie non è stato compensato da maggiori investimenti governativi, che sono anch’essi diminuiti dopo la crisi finanziaria globale e sono stati costantemente inferiori nell’UE rispetto agli Stati Uniti come quota del PIL”.

Draghi: “Serve mole investimenti mai vista ma è sostenibile”

“Il terzo blocco (del rapporto) riguarda il finanziamento delle principali aree di intervento, che comportano massicce esigenze di investimenti mai viste in Europa per mezzo secolo. Per digitalizzare e decarbonizzare l’economia e aumentare la capacità di difesa dell’Ue, il tasso di investimento totale sul Pil dovrà aumentare di circa 5 punti percentuali del Pil dell’Ue all’anno, fino a raggiungere livelli visti l’ultima volta negli anni ’60 e ’70. A titolo di confronto, gli investimenti aggiuntivi forniti dal Piano Marshall nel 1948-51 ammontavano annualmente a circa l’1-2% del Pil nei paesi riceventi” si legge ancora nel Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi da Mario Draghi a Bruxelles.

“Questo rapporto contiene simulazioni della Commissione europea e del FMI che valutano se un aumento così massiccio degli investimenti sia sostenibile dal punto di vista macroeconomico e, in tal caso, come l’Europa possa sbloccare investimenti di queste dimensioni – aggiunge -. I risultati suggeriscono che la spinta agli investimenti può essere realizzata senza che l’economia si imbatta in vincoli di offerta e che la mobilitazione dei finanziamenti privati sarà fondamentale a questo riguardo. Tuttavia, è improbabile che il settore privato sia in grado di finanziare la parte del leone di questo investimento senza il sostegno del settore pubblico”.

Draghi: “Innovazione, costi energia e dipendenze le sfide”

“L’Europa ora affronta tre grandi trasformazioni, la prima delle quali è la necessità di accelerare l’innovazione e trovare nuovi motori di crescita. La competitività dell’Ue è attualmente compressa da due lati. Da un lato, le aziende dell’Ue stanno affrontando una domanda estera più debole, soprattutto dalla Cina, e crescenti pressioni competitive da parte delle aziende cinesi. La BCE rileva che la quota di settori in cui la Cina è in diretta competizione con gli esportatori dell’area dell’euro è ora vicina al 40%, rispetto al 25% del 2002. La quota dell’UE nel commercio mondiale è in calo, con un calo notevole dall’inizio della pandemia” prosegue il Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi da Mario Draghi a Bruxelles.

“In secondo luogo, l’Europa deve abbassare i prezzi elevati dell’energia continuando a decarbonizzare e passare a un’economia circolare – si legge -. Il panorama energetico è cambiato in modo irreversibile con l’invasione russa dell’Ucraina e la conseguente perdita di gas naturale tramite gasdotto. Mentre i prezzi dell’energia sono scesi notevolmente dai loro picchi, le aziende dell’UE devono ancora affrontare prezzi dell’elettricità che sono 2-3 volte superiori a quelli degli Stati Uniti e i prezzi del gas naturale pagati sono 4-5 volte più alti. In terzo luogo, l’Europa deve reagire a un mondo di geopolitica meno stabile, dove le dipendenze stanno diventando vulnerabilità e non può più contare sugli altri per la sua sicurezza. Decenni di globalizzazione hanno prodotto un alto livello di “interdipendenza strategica” tra le principali economie, aumentando i costi di qualsiasi rapido distacco”.

Draghi: “Più prosperità o no ragione di esistere”

“L’Europa è un continente in cui i nostri valori l’Unione Europea valorizza la nostra prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un mondo sostenibile. E l’Ue esiste per garantire agli europei che trarranno effettivamente beneficio da questi diritti fondamentali, e se l’Europa non può più fornirli alla sua gente, avrà perso la sua ragione d’essere” sottolinea Mario Draghi nella prefazione del Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi a Bruxelles.

“E i valori che ho menzionato prima, come il clima e la crescita, sono intimamente correlati ai nostri valori fondanti. Ecco perché ciò che stiamo cercando di fare ora diventa esistenziale di per sé, ed è per questo che ci teniamo così tanto, ed è per questo che il rapporto sosterrà ciò che definiscono in un discorso, un cambiamento radicale, che dovrà essere urgente e concreto”, ha rimarcato.

Draghi: “Necessari finanziamenti comuni ed eurobond”

“Abbiamo bisogno di molto meno supporto pubblico. Ma in generale, saranno necessari finanziamenti comuni, saranno necessari per progetti chiave, saranno necessari per le reti, saranno necessari per innovazioni rivoluzionarie. E con i finanziamenti comuni arriva la grande domanda che non è il rapporto, perché appare solo come uno strumento per raggiungere gli obiettivi. E la grande domanda è: servono ‘common safe asset’? Sì. La risposta è sì. C’è bisogno di finanziamenti e per i finanziamenti comuni, è necessario emettere beni comuni. Non voglio entrare in questo molto delicato, cioè, sapete tutti cosa penso” evidenzia Mario Draghi nella prefazione del Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi a Bruxelles.

“La prima cosa da trovare è sviluppare una valutazione comune, una valutazione di quali siano i pericoli, qual è la necessità effettiva, quali sono i compromessi, ed è ciò su cui gli Stati membri devono concordare”, ha aggiunto.

Draghi: “O agiamo o sarà una lenta agonia”

“Implementare il rapporto o l’Europa morirà? “No, non credo. Direi, o agiamo o sarà una lenta agonia” evidenzia Mario Draghi nella prefazione del Rapporto sul futuro della competitività europea presentato oggi a Bruxelles.

“Se si pensa a quanti soldi hanno le famiglie dell’Unione Europea rispetto alle famiglie degli Stati Uniti, il reddito disponibile reale negli ultimi 15-20 anni negli Stati Uniti è cresciuto il doppio rispetto all’Europa. E potrei continuare all’infinito, mostrando diverse metriche per sostenere questa tesi. Sarà una lenta agonia. La popolazione è in calo e entro il 2040 2 milioni di lavoratori all’anno scompariranno dal mercato del lavoro. Quindi saremo una società che sostanzialmente si restringe”, ha ricordato.

“L’impressione di una morte improvvisa è nascosta dal fatto che siamo sempre meno – ha spiegato -, quindi questa scala sta diventando sempre più piccola. In un numero sempre più piccolo di persone, non percepiamo tanto il dramma ma solo quando si tratta di cose importanti come la decarbonizzazione, la difesa, le bollette energetiche esorbitanti. Solo quando arriveremo a questo, ci renderemo conto di quanto la mancanza di crescita sia importante”.

