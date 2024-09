La segretaria del Pd a margine del Forum Ambrosetti, a Cernobbio

“Sono molto felice di aver partecipato a questo confronto, credo che siano emerse anche alcune piste di lavoro comune, ad esempio abbiamo parlato di sanità pubblica, di congedi paritari, di politica industriale. Anche con Calenda e Conte è emersa la stessa critica che facciamo noi: la transizione 5.0 che è arrivata con enorme ritardo e senza dare continuità. Le imprese hanno bisogno di poter programmare, quindi dare continuità a quel tipo di meccanismi di incentivi è fondamentale”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Credo e spero che ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche in vista della prossima manovra. Credo e spero che ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche sulla manovra, che purtroppo ci aspettiamo, come quella dell’anno scorso, senza respira e senza anima. Noi vogliamo assicurarci che il Paese sia messo in condizione di ripartire. Anche i salari sono diminuiti, c’è ne dobbiamo occupare con grande urgenza”, prosegue la leader dem.

