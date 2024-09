Il leader Iv: "Noi ci candidiamo a rappresentare l’ala Blair"

“Noi abbiamo accolto l’invito di Elly Schlein a iniziare un percorso per capire se il centrosinistra, sui contenuti, diventa non solo maggioranza numerica, quello lo è già nel paese, ma diventa maggioranza politica, cioè se si fa una coalizione di centrosinistra”. Lo ha detto Matteo Renzi, a margine di un evento pubblico organizzato da Italia Viva al Tempio di Adriano a Roma, rispondendo alle domande sul campo largo. “La domanda vera è: si fa l’accordo con il centrosinistra o no? Se la guida dell’accordo è Elly Schlein che dice ‘no veti, confrontiamoci sui contenuti’, facciamolo”, spiega l’ex premier, che poi continua: “Se invece il tema è andiamo con i veti, allora sui veti è evidente che ciascuno ragiona di simpatia e antipatia”. “Noi ci candidiamo a rappresentare l’ala Blair, l’ala riformista dentro il centrosinistra – afferma Renzi – e per farlo siamo pronti a portare i nostri contenuti”, nonostante in alcune regioni “i grillini e la sinistra hanno messo un veto su di noi, dicendo ‘Renzi non lo vogliamo’. Noi siamo andati di là, facendo vincere il centrodestra e ora dicono ‘non dovete stare con il centrodestra’. Delle due una: se non vuoi che io stia con il centrodestra, tu non mettere veti”. “Quest’ala dialoga più con Grillo o con Conte? Quest’ala dialoga con il PD e con Elly Schlein”, risponde infine il leader di Italia Viva, secondo cui “se prevalgono i veti, che scelga Conte o Grillo, vuol dire che il centrosinistra non è governato dal Partito Democratico ma dal Movimento 5 Stelle. In chiusura, sulle provinciali a Matera Renzi afferma che gli risulta la scelta di Italia Viva di schierarsi con il centrodestra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata