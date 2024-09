Il leader di Azione a Cernobbio: "Il problema è più grande delle singole scelte e dei singoli scandali"

(LaPresse) “L’intervento della Meloni è quello che fa ogni presidente del Consiglio in questo posto, cioè raccontare le magnifiche sorti progressive del governo. Alcune cose che ha fatto Meloni le condivido, alcuni dati sono positivi, perché lo sono effettivamente. Trovo abbastanza ridicolo quello che si fa in Italia da sempre, lo faceva la stessa Meloni: quando sei all’opposizione dici che va tutto male e quando sei al governo dici che va tutto bene. Credo che il problema sia piu grande di cosi. Al di là delle singole scelte e dei singoli scandali, questo Governo ha un gigantesco problema di classe dirigente politica. Non riesce ad amministrare il Paese”. Così il segretario di Azione Carlo Calenda all’arrivo al Forum Teha Ambrosetti in corso a Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata