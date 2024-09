Il commissario europeo agli Affari Economici al forum di Cernobbio

“Io sono d’accordo sia con Zelensky, sia con Borrell, abbiamo fatto moltissimo in questi due anni, ma dobbiamo fare di più e adesso rapidamente e finalizzare il prestito da 50 miliardi a livello di G7, siamo molto avanti, ma non abbiamo ancora concluso”. Così il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni da poco arrivato a Villa Este al Forum Thea di Cernobbio, dove da oggi è in corso il simposio, in programma sino a domenica.

