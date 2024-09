Il leader del Carroccio dopo l'incontro con il Senatur nella sua abitazione di Gemonio

Matteo Salvini è andato a far visita a Umberto Bossi nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto. “Com’è andata? Benissimo, in forma”, ha detto il leader della Lega dopo oltre un’ora di incontro. “Abbiamo parlato di autonomia, di pensioni da tutelare, di lavoro di tasse, di giustizia, di Lombardia, di come sta il governo, di come sta la Lega. Contento lui, contento io. Bene”, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se abbia rassicurato il Senatur sulla direzione intrapresa dal partito dopo le critiche, si è limitato a rispondere: “assolutamente”, “non c’è mai stata nessuna guerra”, ha concluso il vicepremier e ministro dei Trasporti.

