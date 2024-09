Il leader di Iv all'evento al Tempio di Adriano sui viola: "Però abbiamo trovato centravanti"

Siparietto di Matteo Renzi con un tifoso della Fiorentina. In occasione di un evento organizzato al Tempio di Adriano a Roma da Italia Viva, l’ex premier si è fermato a scattare delle foto e scambiare due parole con alcuni presenti. Tra loro, anche alcuni tifosi della Fiorentina. Prima un ragazzo con la maglia viola, con cui Renzi si è scattato un selfie. Subito dopo, due battute con un tifoso, a cui ha detto: “Com’è possibile che si faccia ‘ste partite?”, aggiungendo poi però che “la mia impressione, io non ci credevo, è che si sia trovato il centravanti, vero?”, in riferimento al nuovo acquisto Moise Kean.

