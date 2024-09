Il leader Iv: "Non è capace di fare il ministro della cultura"

“Un’indecorosa pagliacciata. Mi dispiace per lui, ma mi dispiace soprattutto per le istituzioni. 15 minuti di intervista, beh, a questo punto dico che il direttore del TG diamolo direttamente a Maria De Filippi”. Lo ha detto Matteo Renzi, a margine di un evento pubblico organizzato da Italia Viva al Tempio di Adriano a Roma, commentando il caso Sangiuliano – Boccia. “Noi abbiamo una vicenda ormai francamente indecente, che va avanti da settimane – continua l’ex premier – abbiamo chiesto le dimissioni di Gennaro Sangiuliano perché non è capace di fare il ministro della cultura, mi sembra evidente”.

