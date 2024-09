L'influencer e imprenditrice: "Spero di non dover smentire ancora! Un bugiardo recidivo in parlamento non sarebbe sicuramente gradito"

Post, storie, commenti, frecciatine: Maria Rosaria Boccia si affida ai social per replicare alle dichiarazioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha più volte smentito di averla nominata sua consigliera ma ha ammesso di aver avuto una relazione affettiva. L’influencer e imprenditrice ha pubblicato diversi contenuti: dal testo di una mail arrivata dal Gabinetto della Cultura il 10 luglio scorso in riferimento alla sua presunta nomina alla reazione con tanto di pop corn all’intervista di Sangiuliano sul Tg1 delle 20. “Tutto arriva per chi sa aspettare”, “Spero di non dover smentire ancora! Un bugiardo recidivo in parlamento non sarebbe sicuramente gradito”, “Iniziamo a dire bugie” e poi “Su questo terreno non sono ricattabile…”, ha scritto Boccia nelle sue stories su Instagram.

