Il titolare della Cultura ha parlato al Tg1: "Non sono ricattabile, mai speso un euro di soldi pubblici per la dottoressa"

“Mai un euro del Ministero è stato speso per la dottoressa Boccia. Con lei avevo una relazione sentimentale. Mai spesi soldi pubblici”.Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando al Tg1 in merito al caso che riguarda Maria Rosaria Boccia. Anticipando un’altra parte dell’intervista che andrà in onda successivamente, la conduttrice ha spiegato che Sangiuliano ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma che esse sono state respinte.

