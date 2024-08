Il leader della Lega: "In caso di colpevolezza pena esemplare, senza sconti"

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Matteo Salvini, commenta l’arresto del 31enne Moussa Sangare, sospettato di essere l’assassino di Sharon Verzeni, uccisa in strada a coltellate a Terno d’Isola (Bergamo) tra il 29 e il 30 luglio scorsi. “Fermato Moussa Sangare, origini nordafricane e cittadinanza italiana, sospettato di aver assassinato la povera Sharon. Spero venga fatta chiarezza il prima possibile e, in caso di colpevolezza, pena esemplare, senza sconti. Complimenti ai Carabinieri!”, ha scritto il leader della Lega su Facebook, con un messaggio che sembra fare anche riferimento al recente dibattito sull’allargamento dei requisiti per far ottenere la cittadinanza italiana agli stranieri, a cui il Carroccio è contrario.

