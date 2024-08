Si tratta di Moussa Sangare, disoccupato italiano di 31 anni. Avrebbe ucciso senza motivo. I carabinieri lo hanno individuato nella notte

Durante la notte, il personale dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura delle Repubblica di Bergamo, ha individuato, al termine di complesse e laboriose indagini, un 31enne italiano, disoccupato, identificandolo nel soggetto ripreso dai sistemi di video sorveglianza del comune di Terno d’Isola mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontanava velocemente dalla scena del crimine dell’omicidio di Sharon Verzeni.

È quanto si legge in una nota dei carabinieri di Bergamo che spiegano come a carico dell’uomo ci siano “gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga”, che hanno determinato “la decisione del Pubblico Ministero di disporre un decreto di fermo di indiziato di delitto“.

Il fermato si chiama Moussa Sangare

Si chiama Moussa Sangare, italiano di origini marocchine, il 31enne fermato per essere il presunto autore dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, nella Bergamasca. L’omicidio sarebbe avvenuto senza un apparente motivo e non sarebbe quindi collegato a un tentativo di rapina o altro. Il 31enne con diversi precedenti sarebbe affetto da qualche fragilità psichica. L’uomo non conosceva la vittima.

Le parole della procuratrice

“Abbiamo delle ragioni per essere moderatamente ottimisti di arrivare in tempi non lunghi alla soluzione del caso” ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto a Bergamo sottolineando come gli inquirenti si stessero “muovendo su più fronti con indagini serrate”.

Rota ha poi lanciato un messaggio ai residenti di Terno d’Isola: “La popolazione non deve allarmarsi, al punto di modificare il proprio stile di vita. Il territorio è sufficientemente controllato dalle forze di polizia”.

Le ricerche a Terno d’Isola

Un lavoro palmo a palmo, con centinaia di tombini scoperchiati, siepi, aiuole, campi e parchi setacciati, compreso il letto in secca di un torrente ai margini del paese. Due giorni di intense ricerche a Terno d’Isola disposti dagli inquirenti bergamaschi con l’obiettivo di individuare elementi utili a dare una svolta alle indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne colpita a morte per quattro volte la notte tra il 29 e 30 luglio mentre camminava in via Castegnate. Nonostante gli sforzi non è stata trovata l’arma del delitto.

