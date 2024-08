"Io non rientro nel Pd, ma su tante cose si può trovare compromessi", ha spiegato il leader di Italia Viva

“Sui temi noi ci siamo, vogliamo fare un’alleanza sui contenuti“. Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Quattro di sera’ su Rete4. “Noi siamo contro l’autonomia, sulla scuola, su come agevolare la formazione noi ci siamo. Io penso che i 5S siano affaccendati in altre faccende in questo momento, sui numeri è vero non abbiamo più il 40% ma anche il 2, 3% è decisivo nei collegi marginali. Per mettersi insieme bisogna non parlare più del passato e parlare di futuro, le abiure non servono“, ha aggiunto.

“Io non rientro nel Pd, ha una segretaria, Elly Schlein, che ha idee diverse dalle mie, ma su tante cose si può trovare un punto di compromesso. Il tema importante è creare un’alternativa a Meloni e per farlo bisogna che si superino i veti“, ha concluso.

