“Oggi i balneari hanno dichiarato uno sciopero ridicolo e bizzarro. Ombrelloni chiusi per due ore. Bene, siccome le spiagge sono di tutti e le concessioni sono scadute, i cittadini invadano le spiagge”. Così il leader di Europa Verde Angelo Bonelli a Montecitorio. “È il disastro che ha compiuto Giorgia Meloni che vuole privatizzare le spiagge, allungandole di 3mila chilometri per evitare di metterle in concessione. Noi vogliamo difendere le spiagge libere contro chi le vuole privatizzare e cementificare” ha aggiunto il deputato.

