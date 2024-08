Il sindacalista: "Chiediamo più rispetto per la nostra categoria"

Oltre l’80% degli stabilimenti balneari della Campania ha aderito allo sciopero dei servizi indetto dal Sindacato balneari e dalla Federazione italiana imprese balneari. “Uno sciopero gentile che ha ottenuto il sostegno e la solidarietà dei nostri clienti che con pazienza hanno atteso le 9.30 per entrare nei lidi. Registriamo una timida disponibilità del governo a emanare entro settembre una norma che chiediamo dal 1993. Servono regole chiare per il futuro e più rispetto per la nostra categoria”. Queste le parole di Salvatore Trinchillo, vicepresidente del sindacato Sib.

