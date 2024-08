L'ex presidente del Consiglio: "Questa legge aumenta la burocrazia al Nord e riduce gli spazi di uguaglianza al Sud"

Matteo Renzi al banchetto di Italia Viva a Roma per firmare contro la riforma dell’autonomia differenziata. Da Largo di Torre Argentina il senatore ed ex presidente del Consiglio lancia l’appello a sottoscrivere il referendum: “Noi siamo stati tra i primi, Italia Viva e il Partito Democratico, a chiedere il referendum sull’autonomia. Questa legge aumenta la burocrazia per le imprese al Nord e riduce gli spazi di uguaglianza al Sud. Questa legge si può fermare perché il referendum di aprile/maggio 2025 è la prima occasione per fare un segnale chiaro di sfiducia al governo Meloni da parte dei cittadini. Tennisticamente è il primo break point nella partita tra governo Meloni e opposizione”.

