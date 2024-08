Il leader di Italia Viva: "Al confronto programmatico noi ci saremo"

Nuove aperture alla possibilità di costruzione di un ‘campo largo’ nel centrosinistra da parte del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Parlando a margine di un’iniziativa a Roma dei rapporti tra Iv e il Partito Democratico, Renzi ha detto: “Sulle operazioni politiche in questo momento in ballo stiamo lavorando nella stessa direzione sulle cose su cui siamo d’accordo”, e aggiunto, “quando arriveremo al tavolo e al confronto programmatico noi ci saremo“. Tra i campi su cui si è registrata una convergenza di vedute tra i due partiti, ha detto Renzi, “per esempio sulla Rai la posizione che l’onorevole Boschi e la senatrice Musolino hanno preso in commissione di Vigilanza è molto importante”: le due componenti di Italia Viva infatti finora stanno esprimendo contrarietà, così come il Pd, alle nomine per il cda della tv di Stato allo studio del governo.

