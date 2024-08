Il leader di Europa Verde: "Sono state fatte politiche che hanno distanza siderale da cittadini"

“Renzi nel campo largo del centrosinistra? Il punto è che non si può non partire dall’analisi di ciò che è successo nel passato. Il centrosinistra in passato ha commesso alcuni gravi errori anche quando governava Renzi. Siamo andati all’opposizione anche perché sono state fatte politiche che hanno una distanza siderale rispetto a quei cittadini che avevano dato fiducia al centrosinistra. Penso si debba partire da qua. Da un’assunzione di autocritica che significa cambiamento dei programmi”: così il leader di Europa Verde Angelo Bonelli dopo le dichiarazioni di apertura da parte del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, verso la costruzione di un centrosinistra allargato con il Pd.

