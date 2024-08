Il ministro dell'Economia Giorgetti: "C'è il raddoppio della flat tax per i miliardari"

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Omnibus. “Oltre al raddoppio della flat tax per miliardari, per semplificare, ci sono disposizioni di manutenzione per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. E sempre in materia di Iva per i maestri di sci e il trasferimento dei puledri, per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri Paesi. Abbiamo poi introdotto misure di chiarimento per il versamento di imposte a favore di enti locali e l’applicazione in legge della spending review per quanto riguarda le Regioni”, ha fatto sapere il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm.

Fino a 1.100 euro al mese per famiglie Vele Scampia

Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per le famiglie delle Vele di Scampia interessate dallo sgombero dopo il crollo del 24 luglio, che trovino autonomamente sistemazione, fino al 31 dicembre 2025. E’ uno dei vari provvedimenti presenti nel dl approvato dal governo. Il contributo arriva a un massimo di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per quelli di due persone, 700 per tre e 800 per 4, fino a un massimo di 900 euro al mese per le famiglie di cinque o più persone. Se ci sono over 65 o disabili con invalidità non inferiore al 67% è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro.

