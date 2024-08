È quanto si legge in una bozza del decreto legge atteso domani in Consiglio dei ministri

Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per le famiglie delle Vele di Scampia interessate dallo sgombero dopo il crollo del 24 luglio, che trovino autonomamente sistemazione, fino al 31 dicembre 2025. È quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del decreto ‘Omnibus’ atteso domani in Consiglio dei ministri. Il contributo arriva a un massimo di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per quelli di due persone, 700 per tre e 800 per 4, fino a un massimo di 900 euro al mese per le famiglie di cinque o più persone. Se ci sono over 65 o disabili con invalidità non inferiore al 67% è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro.

Forfait redditi per neo residenti in Italia sale a 200mila euro

Sale da 100mila a 200mila euro l’anno l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria per chi trasferisce la propria residenza fiscale dall’estero all’Italia.

