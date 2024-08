Sul tavolo la riforma della giustizia, carceri e la questione economica

“Del vertice ne hanno parlato solo i giornali, non era previsto nessun vertice” sulla Rai. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa per la presentazione della Festa Nazionale di Forza Italia Giovani a Roma. Con gli alleati “ci vedremo al Consiglio dei ministri domani, per ora non è previsto nessun incontro finalizzato a questo”, ha ribadito.

“Le nostre priorità sono la riforma della giustizia, la situazione delle carceri, sia dal lato dei detenuti che dal lato della polizia penitenziaria. E poi tutta la questione economica: il taglio del cuneo, le pensioni, la decontribuzione per le madri, su questi temi insisteremo. Sull’economia faremo un grande evento a Milano per confrontarci con questo mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata