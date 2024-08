Il leader di Noi Moderati scherza con l'ex presidente della regione dopo la revoca degli arresti domiciliari

“Non so se avete notato, lui è abbronzato e io no”. “Purtroppo volevano convocarmi per le Olimpiadi, volevo fare la canoa singola, ma è arrivato due giorni dopo il GIP”. Scherzano così Maurizio Lupi e Giovanni Toti, incontrandosi per la prima volta a Roma dopo la scarcerazione dell’ex governatore della Liguria. “Oggi iniziano gli incontri e il lavoro politico vero. Dobbiamo rivendicare il buon governo della regione Liguria e andare alle elezioni per confermare il centrodestra al governo, dovremo scegliere il miglior candidato che possa rappresentare questa continuità”, ha detto il leader di Noi Moderati.

Sul caso giudiziario di Toti, Lupi commenta: “Ci sarà un processo rapido e come io credo Toti da questo processo verrà assolto. Si è dimesso, si andrà alle elezioni. Qualora avesse ragione Giovanni Toti e non la magistratura, chi restituisce ai liguri Giovanni Toti e il suo governo? Non credo si possano fare sliding doors, ma queste sono le riflessioni da fare”.

