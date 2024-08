Il voto è in programma per il prossimo 27-28 ottobre

L’ex presidente della Liguria Giovanni Toti è a Roma per incontrare alcuni leader del centrodestra in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Dopo le dimissioni da presidente e la fine degli arresti domiciliari negli scorsi giorni Toti è arrivato in mattinata nella Capitale per incontrare prima il leader del suo partito Noi Moderati Maurizio Lupi, a Montecitorio, e poi il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini nella sede del ministero di Porta Pia. Presente all’incontro anche il viceministro Edoardo Rixi. “Rixi è il nome giusto per la Liguria? Dopo lo vediamo, adesso vado a incontrare Rixi”, ha risposto Toti ai cronisti arrivando al ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata