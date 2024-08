Al centro del colloquio i principali temi della politica europea e internazionale

A Versailles, a margine delle gare di equitazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, è andato in scena un incontro bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Al centro dei colloqui i principali temi della politica europea e internazionale, a cominciare dagli ultimi sviluppi in Venezuela e Medio Oriente come riferito in una nota da Palazzo Chigi.

