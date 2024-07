Ruotolo: "Una presidente del Consiglio non può dividere i giornalisti tra quelli anti premier e gli altri"

“Quello che è successo ha un nome e cognome e si chiama lista di proscrizione. Una presidente del Consiglio, la donna più importante che abbiamo nel nostro paese, non può farlo. Non può dividere i giornalisti tra quelli anti Meloni e gli altri. Il giornalista deve essere indipendente e informare correttamente. Definire un giornalista anti Meloni lo si espone anche fisicamente. Si tratta di un attacco gigantesco contro la libertà di informazione e si scontra con l’art. 21 della nostra Costituzione. Quando la premier cita nomi e testate mette tutto il suo carico di potere contro e in una democrazia la politica non può mettere in discussione l’informazione. La stampa deve informare liberamente l’opinione pubblica e deve accendere i riflettori sulla politica. L’informazione è il cane da guardia della democrazia, non ci stancheremo mai di ripeterlo e non può sottostare alla politica. Il Partito Democratico starà sempre dalla parte dell’articolo 21 della Costituzione”. Così in una nota Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

