La segretaria dem a Napoli per un confronto nell'ambito del Pride

“Trovo molto grave che Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio Meloni abbiano trovato un’altra occasione di fare un attacco frontale alla libertà di stampa, anziché affrontare il merito di quello che emerge da quella inchiesta, che dimostra un problema gravissimo nella sua base e nella sua giovanile di antisemitismo, razzismo e apologia di fascismo“. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, al Pride Park a Napoli, in merito alle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’inchiesta di Fanpage su razzismo e antisemitismo all’interno di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Questo va affrontato – ha aggiunto Schlein – e questo ci si aspetta da chi siede nelle istituzioni, da chi ha giurato su una Costituzione che dice cose chiare, una Costituzione che è antifascista come tutti noi. Sono valori comuni su cui tutti coloro che siedono nelle istituzioni e fanno politica dovrebbero riconoscersi. Trovo quindi molto grave che, anziché affrontare il merito che emerge da quella inchiesta, si sia trovata un’ulteriore occasione di rinnovare un attacco alla libertà di stampa e al diritto di informazione dei cittadini”, ha spiegato Schlein rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo al Real Albergo dei Poveri a Napoli, per un confronto al quale parteciperà anche il presidente del M5S Giuseppe Conte e organizzato nell’ambito delle iniziative del Napoli Pride.

