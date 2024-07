Dura la reazione dell'opposizione: "Intollerabile, crea sostegno di serie A e B"

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto Sport e Scuola, già approvato dalla Camera e da convertire in legge entro il 30 luglio. La seduta è stata sospesa ed è in corso la conferenza dei capigruppo.

Malpezzi (Pd): “Crea percorsi di sostegno di serie A e B”

“In materia di scuola create percorsi per il sostegno di serie A e di serie B senza intervenire sul vero tema che è quello degli organici; create un percorso a parte presso Indire che è una scelta discutibile e nel frattempo lo commissariate perché nei vostri giochi di potere avevate bisogno di una nuova poltrona; fate carta straccia del merito con un emendamento che favorisce una platea di dirigenti scolastici sanati rispetto ai vincitori di concorso; non siete intervenuti sul tessuto extrascolastico per integrare gli studenti con background migratorio. Siete passati dal merito alla sanatoria e ai contenziosi”. Lo ha detto in Aula, Simona Malpezzi, senatrice del Pd, vicepresidente della commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, per illustrare il voto favorevole alla questione pregiudiziale presentata dal M5S e sostenuta dalle opposizioni.

Boccia (Pd): “Intollerabile 60esima fiducia per sedare maggioranza”

“È davvero intollerabile l’ennesima fiducia che pone il governo. Siamo alla 60esima fiducia e al 72esimo decreto. Avevamo dato disponibilità a discutere, non abbiamo presentato emendamenti ostruzionisti, ma il governo mette la fiducia per sedare, come al solito, la maggioranza. E come al solito la fiducia su un decreto che parla di tutto. Il relatore Marcheschi ci ha parlato di Sport, ma in replica il ministro ha parlato di scuola, di tutt’altro. È l’ennesima fiducia posta contro la maggioranza, in questo caso contro gli emendamenti di Forza Italia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, nell’Aula del Senato.

