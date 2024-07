Il disegno di legge contiene disposizioni in materia di Sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità

L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al Dl Sport-Scuola con 174 sì, 123 no e 5 astenuti, dopo che ieri il governo ha incassato la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di Sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento passa ora al Senato.

