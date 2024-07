Nota dei capigruppo alla Camera e al Senato Braga e Boccia

“Il bug informatico ha colpito tutto il mondo con evidenti conseguenze e disagi in molti settori economici, soprattutto quello dei trasporti. Ma in gran parte dei paesi i problemi sono stati affrontati e risolti nel giro di 24 ore. In Italia siamo invece al secondo giorno di caos: treni con ore di ritardo, voli cancellati, e gravi conseguenze sul versante del trasporto merci con evidenti ricadute economiche. E’ assolutamente urgente a questo punto che il ministro Salvini venga in Parlamento a spiegare il perché del protrarsi di questi disagi che hanno colpito l’intero sistema logistico del nostro Paese”. Così in una nota i capigruppo dem alla Camera e al Senato Chiara Braga e Francesco Boccia.

