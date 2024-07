La compagnia aerea: nella stessa fascia orario operati 12 voli. Lega: Ministro ha volato in economy

“Con riferimento a notizie e indiscrezioni riportate sulla stampa rispetto all’operatività del volo AZ2032 da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il Ministro Matteo Salvini“, ITA Airways comunica che si “tratta di una notizia destituita di qualsiasi fondamento“. Lo afferma la società in una nota in cui replica ad alcune notizie, circolate sui media, secondo cui l’aereo con a bordo il ministro sarebbe stato l’unico a partire da Fiumicino durante il caos che ha costretto milioni di passeggeri a terra per via dei guasti informatici in tutto il mondo.

Ita spiega che “nella stessa fascia oraria tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati”. La compagnia, “che ha pianificato 10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri”, si riserva “eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo”, conclude la nota.

Lega: Salvini volato in economy e disagi non prevedibili

“Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy. I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili. I legali di Salvini procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore”. Lo fa sapere la Lega.

Interrogazione Pd su volo Salvini

“Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali” ironizza il capogruppo democratico nella commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo in merito alla notizia secondo cui, nel giorno del collasso del trasporto aereo, la tratta Roma Fiumicino-Milano Linate, schedulata alle 13, è la sola a decollare tra quelle di Ita Airways. A bordo il ministro delle Infrastrutture con Molinari e Lupi. “Presenteremo un’interrogazione parlamentare per sapere da Ita cosa è accaduto e, se la notizia fosse confermata, chi è in che modalità ha chiesto e fatto pressioni per ‘salvare’ il volo di Salvini e quali conseguenze ha avuto questa decisione sugli altri voli programmati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata