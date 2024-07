L'iniziativa per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata

Al via la raccolta firme per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata. Alleanza Verdi e Sinistra lancia la propria campagna dal mercato rionale di Testaccio, a Roma, alla presenza dei segretari Fratoianni e Bonelli. “Con il referendum vogliamo cancellare una pessima controriforma, che aumenterà in modo indecente le disuguaglianze già enormi di questo paese e che frantumerà l’Italia in venti piccoli staterelli del tutto incapaci di rispondere alle sfide di questo tempo”, afferma il leader di Sinistra Italiana, che poi affonda: “Non è soltanto un disastro per il mezzogiorno, per le aree interne e le periferie di questo paese. È un disastro anche per il suo sistema produttivo”. Gli fa eco il portavoce dei Verdi: “Vogliamo aprire una grande mobilitazione sociale nel paese, perché chi vuole ridurre a brandelli l’Italia dovrà vedere come gli italiani risponderanno”. Bonelli si concentra quindi sulla questione ambientale: “Non possiamo consegnare la grande sfida globale della crisi climatica nelle mani di piccole venti regioni”.

