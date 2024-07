Così la presidente della Commissione europea incaricata nelle sue linee programmatiche 2024-2029

La presidente della Commissione uscente Ursula von der Leyen interviene all’Europarlamento riunito in seduta plenaria a Strasburgo per votare il numero uno di Bruxelles. “Le scelte sono i cardini del destino. E in un mondo pieno di avversità, il destino dell’Europa dipende da ciò che faremo ora. Nonostante le cose straordinarie che abbiamo fatto e superato, l’Europa ora affronta una scelta chiara, una scelta che plasmerà il nostro lavoro per i prossimi cinque anni. Ma definirà anche il nostro posto nel mondo per i prossimi 50 anni. La scelta si riduce a decidere se saremo modellati dagli eventi e dal mondo che ci circonda, oppure se ci uniremo e costruiremo il nostro futuro da soli”, ha detto la presidente della Commissione europea incaricata nelle sue linee programmatiche 2024-2029.

