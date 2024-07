La presidente in carica sta parlando all'Europarlamento: focus su migranti, Green Deal e politica estera

Il Parlamento Europeo voterà oggi per la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea. “Siamo in un periodo di profonda incertezza, vi chiedo fiducia”, ha affermato von der Leyen nell’introduzione del suo intervento di fronte agli eurodeputati, sulla base del quale chiederà i voti per un nuovo mandato.

Nel programma che la politica tedesca ha presentato, è prevista l’istituzione di un Commissario per il Mediterraneo, che si occuperà in particolare del tema migratorio, rispetto al quale ci si propone di triplicare le guardie di frontiera. Si proseguirà sulla strada del Green Deal (“I giovani non ci perdoneranno l’inazione sul clima”) ma attraverso un nuovo Patto Industriale. Proposti un nuovo fondo per la competitività e l’istituzione di un vicepresidente per la semplificazione.

Si punta poi a modificare i Trattati e le politiche di allargamento, ma anche a istituire un Commissario alla Difesa. “Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi ora“, ha poi sottolineato von der Leyen affrontando la situazione in Palestina. Poi l’attacco a Orban sul tema del conflitto tra Russia e Ucraina: “Sua missione a Mosca solo un appeasement”. IN AGGIORNAMENTO

12:45 Ecr, maggioranza forze contro von der Leyen ma voto resta libero

In una riunione speciale del Gruppo Ecr, a seguito del dibattito sulle linee guida politiche del candidato alla carica di Presidente della Commissione, un’ampia maggioranza delle delegazioni nazionali ha confermato che avrebbe votato contro Ursula von der Leyen. Come nelle ultime elezioni del Presidente della Commissione, però, ci sarà un voto libero nel Gruppo Ecr. Lo riferisce il gruppo dei Conservatori in una nota.

12:00 Calenda: “Bene impianto discorso von der Leyen, male su obiettivi Green Deal”

“Del discorso di von der Leyen condividiamo l’impianto e i valori. Molto bene il Commissario alla Difesa. Male la conferma di obiettivi del Green Deal completamente campati per aria”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

11:30 Salvini: “Green deal entro 100 giorni, altro motivo per no a von der Leyen”

“Il primo obiettivo di Ursula Von der Leyen? green deal entro 100 giorni. Nuove tasse e nuove spese folli e inutili sulla pelle delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie italiane ed europee. L’ennesimo motivo per dire di NO alla sua elezione”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

11:15 Borchia: “Lega dice no a bis Von der Leyen”

“Come prima cosa, chiedo a Ursula Von der Leyen di risparmiarci di dire che lei sarà la Presidente di tutti, se lo sarà, dato che non ha ritenuto di parlare con alcuni gruppi che rappresentano milioni di elettori. Finita la campagna elettorale, sono caduti nel dimenticatoio anche i buoni propositi di rivedere un Green deal che non sta in piedi. Qualcuno le aveva pure creduto, ma l’accordo con i Verdi ci riporta ai tempi in cui Timmermans la faceva da padrone. A prescindere da come andrà, si prospetta una strada in salita, guardando la variopinta maggioranza che la sosterrà, con un finto centrodestra che ha chiesto i voti veri degli elettori di centrodestra per poi andare a formare una maggioranza di comodo con gli stessi partiti di sinistra puniti dai loro stessi elettori. Senza ambiguità, la Lega dice no al bis di Ursula von der Leyen. Nulla di personale – magari al suo posto sarei più accorto nell’utilizzo degli sms – ma fare bene il presidente della Commissione europea è un’altra cosa”. Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.

11:00 Estrema destra a von der Leyen: “Per migranti deve andare in galera”

“Per colpa del Patto Migrazione e asilo milioni di donne e bambini si sentono minacciate per le strade delle loro città. Lei è responsabile di ogni stupro, di ogni violento attacco, di ogni tragedia causata dai migranti illegali perché li sta invitando a venire in Europa. E per quello che sta facendo, dovresti andare in prigione e non alla Commissione europea”. Lo ha detto l’eurodeputata Ewa Zajaczkowska-Hernik, del gruppo ‘Europa delle nazioni sovrane’, nel dibattito sul voto di conferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea.

10:30 Eurodeputata estrema destra romena urla contro Hayer, espulsa

Fuori programma durante il dibattito in Aula al Parlamento europeo sulla conferma di von der Leyen: l’eurodeputata Diana Iovanovici Sosoaca del partito di estrema destra ha interrotto la seduta e ha gridato contro l’intervento della presidente di Renew Europe Valérie Hayer contro il banco della presidenza dell’Eurocamera. La presidente Roberta Metsola ha chiesto di farla uscire dall’Aula dopo tre interruzioni. SOS Romania doveva entrare in Europa delle Nazioni sovrane ma è rimasto tra i non-iscritti.

10:25 Procaccini (FdI): “In Ecr ognuno voterà secondo interesse nazionale”

“Voglio deludere subito chi si aspetta un’indicazione di voto da parte dell’ECR. Il nostro gruppo parlamentare è composto da partiti che non rinunciano alle loro prerogative nazionali. Ed ognuno si esprimerà sulla base del proprio interesse nazionale. Noi siamo conservatori perché difendiamo i valori che hanno forgiato l’Europa, oltre che l’intera civiltà occidentale. Ma siamo conservatori anche perché, a differenza di altri, difendiamo i trattati istitutivi dell’Unione Europea. Dove è scritto che la scelta sulla presidenza della Commissione, “tenuto conto del risultato delle elezioni europee”, appartiene ai governi nazionali e la sua ratifica al Parlamento”. Cosi il copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, durante il suo intervento in Plenaria durante la discussione sull’elezione del Presidente della Commissione europea.

“Presidente Von Der Leyen, quattro giorni fa la testata giornalistica Politico ha scritto che il suo destino non è nelle mani del PPE e neanche dell’ECR o di Fratelli d’Italia, ma è nelle mani dei grandi sconfitti alle elezioni di poche settimane fa: i verdi innanzitutto, i socialisti come Timmermans, ma anche i liberal, trascinati a fondo dalla debacle del partito di Macron. Comprenderà che qualcosa sta andando storto. Non abbiamo nulla di personale contro di Lei, intendiamoci. Per quasi tutto il suo mandato è stata costretta a rincorrere le istanze delle sinistre. Perché il Consiglio europeo, la Commissione ed il Parlamento di 5 anni fa erano ostaggio di una maggioranza di sinistra. Oggi non più, oggi grazie al risultato delle elezioni europee, ma grazie soprattutto al risultato delle elezioni nazionali tenutesi in tutti gli Stati dell’Unione Europea, i nostri concittadini hanno in maggioranza sposato le idee di buon senso del centrodestra. Credo che Lei debba tenerne conto. Noi, resteremo ciò che siamo persone misurate nei toni, ma ferme nei princìpi. Come quel giovane universitario della destra italiana, divenuto simbolo trasversale di giustizia e coraggio, che Lei, Presidente Metsola, ha giustamente citato martedì e di cui domani ricorrerà il 32esimo anniversario dalla sua vigliacca uccisione: Paolo Borsellino. Parafrasando una delle sue affermazione più conosciute: “E’ bello vivere per ciò in cui si crede”.

10:20 Orlando (Pd): “Voto a von der Leyen male minore, non vittoria socialisti”

“Mi pare che la Von der Leyen voglia tenere i voti dei Verdi e per questo non molli sul Green Deal come le ha chiesto Meloni, che peraltro è stato forse la parte migliore della sua scorsa presidenza. Non so se Meloni o altri settori della destra alla fine la voteranno, ma è possibile, magari sottobanco, per non agevolare troppo il progetto di Orbàn. Meloni ha giocato la partita del dopo elezioni nel peggiore dei modi possibili. È troppo “fascia” per i popolari, e troppo poco “fascia” per i fasci. Pensando di fare il ponte fra due mondi, si è trovata a non parlare più né con l`uno né con l`altro. E questo l`ha condannata a una sconfitta. Qualunque cosa faccia pagherà un prezzo: se la vota, la destra la contesterà, se non la vota rischia la marginalizzazione del nostro paese. Il vero problema di Meloni non è quello che farà, è quello che è già avvenuto”. Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista a Il Domani.

10:10 Tajani: “Bene discorso Von der Leyen, la voteremo”

“Bene il discorso di Ursula Von der Leyen dove accoglie molte proposte di Forza Italia. La voteremo”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

10:05 Weber (Ppe): “Se volete difendere democrazia votate von der Leyen”

“Lei e noi come partito abbiamo vinto le elezioni. Ma oggi è anche candidata del Consiglio europeo. Abbiamo avuto in quest’aula così tanti dibattiti sugli attacchi alla democrazia europea. Vi dico, se volete difendere la democrazia, votate oggi per von der Leyen”. Lo ha detto il presidente del gruppo Ppe Manfred Weber nel dibattito sul voto di conferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea

10:00 Von der Leyen: “Non permetterò che estremisti distruggano l’Europa”

“Sono convinta che la versione dell’Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con tutte le sue imperfezioni e disuguaglianze, sia ancora la migliore versione della storia. Non starò mai a guardare mentre viene fatta a pezzi dall’interno o dall’esterno. Non permetterò mai che l’estrema polarizzazione delle nostre società venga accettata. E non accetterò mai che demagogi ed estremisti distruggano il nostro stile di vita europeo. E sono qui oggi pronta a guidare questa lotta con tutte le forze democratiche qui in questa Camera”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.

09:55 von der Leyen: “Scudo per difesa democrazia e contro disinformazione”

“Dobbiamo impedire agli attori stranieri ostili di interferire nei processi democratici per indebolirli dall’interno. Servono misure decisive più forti all’interno del codice di valore. Proporrò uno scudo per la democrazia europea”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto del Parlamento europeo.”L’Unione ha bisogno delle sue strutture per combattere la manipolazione delle informazioni e l’interferenza straniera. Questa struttura metterà insieme le competenze e si collegherà con la competenza e le intelligence nazionali”, ha spiegato.

09:50 von der Leyen: “Lotta a social che creano dipendenza e cyberbullismo”

“Devo dirvi che il mio cuore sanguina quando leggo di persone che si fanno del male o addirittura si tolgono la vita a causa di abusi online. Penso a quegli ultimi momenti e al dolore che devono aver provato. Penso ai loro genitori e ai loro amici. Questo è devastante. Non potremo mai accettare questo nella nostra società. Affronteremo la piaga del cyberbullismo. Prenderemo provvedimenti contro la progettazione di alcune piattaforme che creano dipendenza e convocheremo la prima inchiesta europea sull’impatto dei social media sul benessere dei giovani. Lo dobbiamo a loro e non ci fermeremo finché non avremo fatto la cosa giusta”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto del Parlamento europeo

09:48 von der Leyen: “Green Deal con pragmatismo e neutralità tecnologia”

“Nelle mie Linee guida politiche ho esposto una visione di un’Europa più forte che porta prosperità, che protegge le persone e che difende la democrazia. Un’Europa più forte che attui ciò che concorda in modo equo. E che rispetti gli obiettivi del Green Deal europeo con pragmatismo, neutralità tecnologica e innovazione”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto del Parlamento europeo.

09:45 von der Leyen: “Fissiamo impegno su taglio emissioni 90% al 2040”

“Le nostre aziende hanno bisogno di prevedibilità per i loro investimenti e la loro innovazione. E sì, possono contare su di noi. E in questa logica, vogliamo provare e il nostro obiettivo del 90% per il 2014 nella nostra legge europea sul clima, le nostre aziende devono pianificare gli investimenti per il prossimo decennio già oggi”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto del Parlamento europeo.”Presenterò un nuovo accordo industriale pulito nei primi 100 giorni del prossimo mandato. Incanalerà gli investimenti in infrastrutture e industria, in particolare per i settori ad alta intensità energetica. Ciò contribuirà a creare mercati leader, dall’acciaio pulito alla tecnologia pulita. Accelererà la pianificazione, le gare d’appalto e i permessi, dobbiamo essere più rapidi e semplici perché l’Europa sta decarbonizzando e industrializzando allo stesso tempo”, aggiunge.

09:40 von der Leyen: “Spargimento sangue a Gaza deve fermarsi ora”

“Voglio essere molto chiara a partire dal Medioriente: lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi subito. Molti bambini, donne e civili hanno perso la vita a causa della risposta di Israele ad Hamas. La gente di Gaza non può più sopportare e l’umanità non può più sopportare. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e duraturo. Abbiamo bisogno del rilascio degli ostaggi israeliani e dobbiamo prepararci per il giorno dopo”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto del Parlamento europeo.

09:35 von der Leyen: “Serve Unione della difesa e più investimenti”

“La Nato rimane il pilastro della nostra architettura di difesa collettiva. Ma sappiamo tutti che la spesa per la difesa è troppo bassa e inefficace. Siamo troppo dipendenti dalla potenza straniera. Quindi dobbiamo costruire un mercato unico per la difesa. Dobbiamo investire in un rafforzamento delle capacità di alto livello. Dobbiamo investire di più e dobbiamo investire insieme”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto di conferma del Parlamento europeo.

09:30 Von der Leyen contro Orban: “Sua missione a Mosca solo un appeasement”

“Due settimane fa, un primo ministro dell’Unione Europea è andato a Mosca. Questa cosiddetta ‘missione di pace’ non era altro che una missione di appeasement (accondiscendenza, ndr). Solo due giorni dopo, quattordici jet hanno puntato i loro missili contro un ospedale pediatrico e un reparto maternità a Kiev”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto di conferma del Parlamento europeo.

09:25 von der Leyen annuncia vice presidente per Semplificazione

“Voglio che l’Europa cambi marcia. E questo inizia rendendo le attività commerciali più facili e veloci. Dobbiamo approfondire il nostro mercato unico in tutti i settori. Abbiamo bisogno di meno rendicontazione e meno burocrazia. Più fiducia, migliore applicazione, autorizzazioni più rapide. Farò in modo che ogni commissario nel proprio portafoglio i impegni concretamente nella riduzione degli oneri. E nominerò un vicepresidente per coordinare questo lavoro e riferire sui progressi a questa Camera una volta all’anno”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.

09:20 von der Leyen: “Giovani non ci perdoneranno inazione su clima”

“I bambini, gli adolescenti di oggi – il 2030, il 2040, il 2050 è dietro l’angolo – sanno che dobbiamo conciliare la protezione del clima e un’economia prospera e non ci perdoneranno mai se non saremo all’altezza della sfida. Quindi questa non è solo una questione di competitività ma è anche una questione di equità intergenerazionale in generale che i giovani meritano”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto di conferma del Parlamento europeo.

09:15 von der Leyen cita Sassoli: “Voleva una nuova Europa unita”

“Ricordo le ultime parole di David Sassoli che ha fatto appello per una nuova Europa e unita”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle sue linee programmatiche 2024-2029 prima del voto di conferma del Parlamento europeo.

09:10 von der Leyen: “Proporrò nuovo fondo per la competitività”

“Guardando al futuro, il Clean Industrial Deal deve consentirci di investire di più insieme in tecnologie pulite e strategiche e in industrie ad alta intensità energetica. Il futuro dell’industria tecnologica pulita e all’avanguardia deve essere fatto in Europa. Ecco perché presenterò un nuovo Fondo europeo per la competitività come parte della nostra proposta per un bilancio nuovo e rafforzato nel prossimo quadro finanziario pluriennale”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.”Questa capacità di investimento investirà in tecnologie strategiche, dall’intelligenza artificiale allo spazio, dalla tecnologia pulita alla biotecnologia, per garantire che sviluppiamo tecnologie strategiche e le produciamo qui in Europa. E garantirà che utilizziamo il potere del nostro bilancio per sfruttare e ridurre i rischi degli investimenti privati nei nostri obiettivi comuni”, aggiunge.

09:05 Von der Leyen: “Essenziale che il centro democratico regga”

“Credo sia essenziale che il centro democratico in Europa tenga. Ma se quel centro deve resistere, deve essere all’altezza delle preoccupazioni e delle sfide che le persone affrontano nelle loro vite. Non farlo alimenterebbe risentimento e polarizzazione e lascerebbe un terreno fertile per coloro che promuovono soluzioni semplicistiche ma in realtà vogliono destabilizzare le nostre società”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.”Questo è lo sfondo di quella che è un’era di profondi cambiamenti, per la nostra società e la nostra sicurezza, il nostro pianeta e la nostra economia. La velocità del cambiamento può essere destabilizzante e, per alcuni, può portare a un senso di perdita per il mondo com’era prima e a una preoccupazione per il mondo come sarà”, aggiunge.

09:00 Programma von der Leyen, commissario migranti e 30mila guardie frontiera

“Nominerò un Commissario per il Mediterraneo che si concentrerà su investimenti e partnership, stabilità economica, creazione di posti di lavoro, energia, sicurezza, migrazione e altre aree di interesse reciproco, nel rispetto dei nostri valori e principi. Lavoreranno a stretto contatto con l’Alto Rappresentante/Vicepresidente. Il nuovo Patto per il Mediterraneo rimodellerà questa relazione essenziale e fornirà un chiaro segnale politico di partnership in un mondo più contestato e instabile”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029. “Lavoreremo sulla base di un approccio di gestione integrata delle frontiere – aggiunge -. Rafforzeremo Frontex, in particolare per dotarla di tecnologie all’avanguardia per la sorveglianza e la consapevolezza della situazione, insieme alle proprie attrezzature e al proprio personale per garantire che possa proteggere i nostri confini in ogni circostanza con una governance forte e il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Per far sì che ciò accada, proporrò di triplicare il numero di guardie costiere e di frontiera europee a 30.000”.

08:55 Programma von der Leyen, più rimpatri e nuovi modi contro illegali

“Come parte di un nuovo Patto per il Mediterraneo, svilupperemo le nostre partnership strategiche esistenti e lavoreremo per crearne di nuove con responsabilità e risultati chiari. Lavoreremo in aree di interesse comune, dagli investimenti in istruzione, infrastrutture ed economia in senso lato alle partnership di talenti e percorsi legali”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.”Intensificheremo il nostro lavoro sui rimpatri, prevenendo l’immigrazione illegale e combattendo il traffico di esseri umani. Garantirò una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo su tali accordi. Rifletteremo inoltre ulteriormente su nuovi modi per contrastare l’immigrazione irregolare, rispettando al contempo il diritto internazionale e garantendo soluzioni sostenibili ed eque per i migranti stessi”, aggiunge.

08:50 Programma von der Leyen, commissario politiche abitative e piano casa

“La percentuale di reddito familiare spesa per l’edilizia abitativa è aumentata drasticamente. Gli affitti e i prezzi delle case stanno salendo alle stelle. C’è anche un divario significativo e crescente negli investimenti nell’edilizia sociale e a prezzi accessibili. Per supportare gli Stati membri nell’affrontare questi problemi, nominerò un Commissario le cui responsabilità includeranno l’edilizia abitativa e presenterò il primo Piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029. Il commissario per le politiche abitative era una delle richieste del gruppo S&D.”Questo affronterà i fattori strutturali, svilupperà una strategia per la costruzione di alloggi, offrirà assistenza tecnica alle città e agli Stati membri e si concentrerà sugli investimenti”, aggiunge.

08:45 Programma von der Leyen, avanti con Green Deal ma nuovo Patto industriale

“Dobbiamo e manterremo la rotta sugli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo. La crisi climatica sta accelerando rapidamente. E c’è un’esigenza altrettanto urgente di decarbonizzare e industrializzare la nostra economia allo stesso tempo. Dobbiamo concentrarci sull’attuazione del quadro giuridico esistente per il 2030, nel modo più semplice, equo e conveniente.Abbiamo bisogno di un nuovo Clean Industrial Deal per industrie competitive e posti di lavoro di qualità nei primi 100 giorni del mandato”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.”Ci concentreremo completamente sul supporto e sulla creazione delle giuste condizioni affinché le aziende raggiungano i nostri obiettivi comuni – aggiunge -. Ciò significa semplificare, investire e garantire l’accesso a forniture energetiche e materie prime economiche, sostenibili e sicure. Ciò preparerà la strada verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% per il 2040 che proporremo di sancire nella nostra legge europea sul clima. A ogni passo, lavoreremo in partnership con l’industria, i partner sociali e tutte le parti interessate. Proporremo un Industrial Decarbonisation Accelerator Act per supportare le industrie e le aziende durante la transizione. Ciò incanalerà gli investimenti in infrastrutture e industria, in particolare nei settori ad alta intensità energetica”.

08:40 Programma von der Leyen, modificare Trattato e politiche allargamento

“Sebbene le riforme fossero necessarie prima, con l’allargamento diventano indispensabili.Credo che abbiamo bisogno di un ambizioso programma di riforme per garantire il corretto funzionamento di un’Unione più ampia, per assicurarci di essere attrezzati per affrontare le nostre sfide geopolitiche e per migliorare la legittimità democratica, in particolare attraverso la partecipazione dei cittadini. Ciò include il continuo follow-up delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa. Credo che abbiamo bisogno di una modifica del Trattato laddove può migliorare la nostra Unione”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029. La modifica dei Trattati Ue era una delle richieste su cui insisteva il gruppo Renew Europe. “Dobbiamo anche usare l’allargamento come catalizzatore per il progresso in termini di capacità di agire, politiche e programmi di spesa – aggiunge -. Sia l’Ue che i futuri Stati membri dovrebbero essere pronti al momento dell’adesione. Dovremmo lavorare su entrambi in parallelo. L’Ue deve allargarsi man mano che si approfondisce. Nei primi 100 giorni, presenteremo le nostre revisioni delle politiche pre-allargamento concentrandoci su singoli settori come lo stato di diritto, il mercato unico, la sicurezza alimentare, la difesa e la sicurezza, il clima e l’energia e la migrazione, nonché la convergenza sociale, economica e territoriale più in generale. Presenteremo proposte per migliorare la capacità di azione dell’Europa, esaminando nuovi formati e processi decisionali, anche per un’Unione più ampia”.

08:35 von der Leyen: “Nominerò un Commissario per la Difesa”

“Per aiutare a coordinare questo lavoro a livello europeo, nominerò un Commissario per la Difesa, che lavorerà a stretto contatto con il prossimo Alto Rappresentante/Vicepresidente in conformità con il Trattato. Per definire il nuovo approccio e identificare le nostre esigenze di investimento, presenteremo congiuntamente un Libro bianco sul futuro della difesa europea nei primi 100 giorni del mandato”. Lo afferma la presidente della Commissione europea incaricata, Ursula von der Leyen, nelle sue linee programmatiche 2024-2029.

