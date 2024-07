Nei video della cerimonia di giuramento, i nuovi agenti rispondono alle domande che vengono loro poste dal sottosegretario

Le frasi che si sentono nel corso della cerimonia del giuramento di 300 nuovi agenti della polizia penitenziaria del 190esimo corso di formazione, viene utilizzato spesso come “inno motivazionale” da parte di alcuni istruttori. In alcuni video, in possesso di LaPresse, si vede come i nuovi agenti rispondono alle domande che vengono loro poste e che sono state poi riprese dal sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, come si vede in un altro video che documenta quanto accaduto a Verbania lo scorso 6 luglio.

