Il deputato M5S a presentazione report ecomafie: "Avrà un riverbero sui reati ambientali"

“Con l’abolizione dell’abuso d’ufficio nel Ddl Nordio abbiamo tolto uno degli strumenti più efficaci di tutela dei diritti dei cittadini”. Lo dice a LaPresse il deputato del Movimento 5 Stelle Federico Cafiero De Raho, a margine della presentazione a Roma del rapporto sulle Ecomafie 2024 di Legambiente. “Credo che questo abbia un riverbero anche sulle violazioni che riguardano i reati ambientali”, afferma l’ex magistrato, che sottolinea: “Le violazioni del pubblico ufficiale finalizzate a procurare all’altro un vantaggio una volta integravano questo reato, oggi non più”. “Con l’entrata in vigore di questa legge verranno cancellati tutti gli episodi di malaffare che fino a oggi si sono registrati. Abbiamo 3600 condanne passate in giudicato e anche queste saranno cancellate” affonda de Raho, che conclude: “L’abuso d’ufficio è un reato spia, che consente di rendere più efficace l’azione di contrasto e l’individuazione dei fatti di mafia e di corruzione”.

