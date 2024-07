Il sottosegretario alla giustizia risponde alle domande dei cronisti davanti alla Camera

“C’è un centrodestra che ha aspirazioni di governo, che è quello di Giorgia Meloni, in Italia come in Europa”. Così Andrea Delmastro, rispondendo alle domande dei cronisti davanti alla Camera dei Deputati. “Credo che l’Italia sia un modello per coloro che vogliono avere una destra che garantisca la governabilità – ribadisce il sottosegretario alla giustizia – grazie all’imprinting, alla postura e alla sostenibilità delle alleanze che ha messo in campo Giorgia Meloni. “Cosa sta provando a fare Salvini? Questo deve chiederlo a Salvini, non a me”, sottolinea Delmastro.

