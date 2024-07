Per sensibilizzare sulle condizioni dei detenuti. Presente anche la deputata Ilaria Cucchi di Avs

“Siamo al Pigneto per dare sostegno all’iniziativa delle Camere penali, perché noi pensiamo che questa maratona vada fatta in mezzo alla gente. Le persone devono capire, odorare il carcere“. Lo ha detto Gaetano Scalise, presidente dell’Unione camere penali di Roma, a margine della “maratona oratoria”, promossa dalle Camere Penali nel quartiere Pigneto della Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul problema del sovraffollamento delle carceri italiane. “Sessantunmila detenuti su una capienza di 50mila, il 130%, di cui 9.000 in custodia cautelare – prosegue – È un problema serio. La politica deve capirlo, 51 morti dall’inizio dell’anno tra i detenuti più 5 agenti della polizia penitenziaria. Veramente un bilancio disastroso di cui tutti noi dovremmo vergognarci”. Tra i partecipanti anche Ilaria Cucchi, deputata di Avs: “Sarebbe molto utile se ciascun politico trascorresse almeno una settimana della sua vita in una qualsiasi delle carceri del nostro Paese”, afferma. “Notizia di ieri è questo decreto chiamato ‘svuotacarceri’, che è l’ennesimo provvedimento inutile fatto per parlare alla pancia della gente ma che non risolverà nulla”.

