L'installazione artistica voluta dalle Camere penali della Capitale

Una vera e propria cella, simile a quelle presenti nei penitenziari di tutta Italia, è stata posizionata nel centro dell’isola pedonale del quartiere Pigneto a Roma: si tratta di un’installazione artistica voluta dalle Camere penali della Capitale, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni dei detenuti in Italia, tra sovraffollamento e spazi angusti. Una sensibilizzazione che, stando ai promotori, è necessaria alla luce dell’alto livello di suicidi nel sistema penitenziario italiano: nei soli primi mesi del 2024 sono stati ben 51 i detenuti che si sono tolti la vita in cella in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata