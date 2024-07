L'opera in Via Montenapoleone è dell'artista aleXsandro Palombo

In Via Montenapoleone, a Milano, spunta il murales di Giorgia Meloni ritratta come Wonder Woman. L’opera è dell’artista aleXsandro Palombo. La premier appare nelle vesti della supereroina della DC Comics con gli slip con la bandiera dell’Unione europea e il tatuaggio della fiamma tricolore sul braccio sinistro.

