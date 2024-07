Il ministro dell'Economia commenta il via libera Ue alla cessione di una quota della compagnia aerea italiana

“Un grande orgoglio, un grande successo. Agli italiani possiamo dire che dopo 40 anni abbiamo dato una risposta definitiva a quello che era una tema che ha occupato grande parte del dibattito politico-economico del Paese. Soprattutto, possiamo dire agli italiani che non ci metteremo più un euro delle loro tasse”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti a margine della conferenza stampa con cui ha annunciato il passaggio di Ita Airways a Lufthansa. “Rimarrà inizialmente una partecipazione dello Stato. Rimarrà italiana nel cuore, se non nella proprietà, perché comunque è interesse anche di Lufthansa sviluppare il mercato italiano e dello svago del turismo, ma anche dell’economia italiana”, aggiunge quindi il ministro dell’Economia, che infine risponde sulla presunta svendita delle grandi aziende italiane da parte del suo governo: “Per quanto riguarda rete Telecom noi abbiamo comprato, non abbiamo venduto. Ha venduto TIM che com’è noto è una società privata, in virtù di privatizzazioni fatte dalla sinistra tanto tempo fa su cui non entro nel merito della bontà delle operazioni” ha concluso Giorgetti.

