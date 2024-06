Il ministro dell'Economia: "Risposto a ultimi dubbi Ue, si attende un ok rapido"

“L’altro giorno ho viaggiato con Ita e ho incontrato uno steward che mi ha detto ‘ministro sto studiando il tedesco‘. E io gli ho risposto: ‘bravo fai bene'”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, scherza con i cronisti a margine della presentazione del rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio al Senato.

Nel frattempo passi avanti nella procedura di acquisizione da parte di Lufthansa, compagnia aerea di bandiera tedesca, del 41% di Ita Airways per un corrispettivo di 325 milioni di euro. Il ministero dell’Economia comunica di aver risposto ai dubbi della Commissione Europea in materia di concorrenza sull’operazione, e ora si attende che l’ok arrivi in tempi rapidi. Il verdetto di Bruxelles sull’acquisizione dovrebbe arrivare entro il 4 luglio.

