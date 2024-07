Il ministro degli Esteri a margine dell’80esima assemblea di Ania a Roma

“Se abbiamo timori sulla stabilità europea dopo il primo turno delle legislative in Francia? Noi non dobbiamo temere nulla e rispettiamo il voto dei francesi. L’importante è che ci sia stabilità in Francia e stabilità in Europa. Io parlerò con il ministro degli Esteri a qualsiasi forza politica appartenga. Noi dialoghiamo con la repubblica francese, se poi volete sapere quali sono i miei interlocutori politici sono quelli del Ppe cioè i Républicains” così il presidente di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine dell’80esima assemblea di Ania a Roma.

