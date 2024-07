La leader del RN: "Governo è pronto, non farò da seconda premier"

“Il ritiro e le istruzioni di voto sono il peggior tipo di disprezzo per gli elettori“. Lo ha detto, in merito alle indicazioni delle forze politiche verso il ballottaggio elettorale di domenica prossima, la leader del Rassemblement National (Rn) Marine Le Pen, parlando alla radio France Inter. “Queste elezioni sono un’emancipazione del popolo francese”, ha aggiunto.

In caso di vittoria del Rassemblement National (Rn) al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, “il governo è pronto”, ha poi affermato Le Pen. “Questo governo sarà completo, competente, composto da persone della Rn e da persone che hanno partecipato con noi” alle elezioni, aggiunge, comprese persone della società civile. Le Pen ha assicurato che non ne farà parte e che non sarà nemmeno presidente dell’Assemblea nazionale: “Non sarò affatto una seconda premier”, afferma.

