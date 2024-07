Il leader della Lega: "Strada giusta unire chi mette al centro lavoro, famiglia e sicurezza"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, valuta di far aderire il Carroccio al nuovo gruppo europeo di destra dei ‘Patrioti europei’ formato dal premier ungherese Viktor Orban insieme al partito ceco Ano dell’ex premier populista Andrej Babis e l’austriaca Fpo. “Se aderiremmo al gruppo dei Patrioti europei lanciato dal primo ministro ungherese Viktor Orban? Mi sembra la strada giusta unire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerità. È quello che la Lega auspica da tempo. Stiamo valutando tutti i documenti, però penso che possa essere la strada giusta fare un grande gruppo che ambisca a essere il terzo nell’Europarlamento e che porti avanti quello che i cittadini ci hanno chiesto, ad esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico”, ha detto il vicepremier intervenendo a ‘L’Italia in diretta’ su Rai Radio1.

Vox: “Piattaforma Orban benvenuta”

La creazione del nuovo gruppo da parte di Orban è stata accolta con favore anche dall’ultradestra spagnola di Vox che, insieme a Fratelli d’Italia, fa parte del gruppo dei Conservatori Europei (Ecr). “Diamo il benvenuto alla nuova piattaforma patriottica, siamo contenti se ci sono gruppi che lavorano per compiere obiettivi che condividiamo”, ha detto il portavoce nazionale di Vox, José Antonio Fuster, rispondendo in un punto stampa alla domanda di LaPresse rispetto al rischio che ‘Patrioti per l’Europa’ possa attrarre partiti del gruppo Ecr, indebolendolo. Fuster ha affermato che la creazione di un nuovo gruppo non compromette l’unità delle destre. “Possiamo essere uniti anche con gruppi differenti”, ha sostenuto. Vox “durante questi cinque anni ha portato avanti il lavoro per l’alleanza dei partiti patriottici in Europa” e ne sono un esempio “il vertice di Madrid ed Europa Viva 24, dove si è dimostrato il lavoro costante, senza tregua, fatto da Vox per l’unità”, “anche con gruppi differenti possiamo unirci e lavoreremo per questo sempre”, ha rimarcato il portavoce, sottolineando poi che tutti i partiti sono in attesa di vedere il risultato del secondo turno delle elezioni legislative in Francia.

Partito portoghese Chega lascia Id e aderisce al gruppo di Orban

Intanto il presidente del partito di estrema destra portoghese ‘Chega’, André Ventura, ha annunciato l’intenzione di far parte della coalizione di Orban lasciando Identità e Democrazia (Id). Alle scorse europee Chega ha ottenuto il 9,79% ed è riuscito a eleggere due eurodeputati. Lo riporta sui social il portavoce di Orban, Zoltan Kovacs.

