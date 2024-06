E Orban lancia un nuovo gruppo sovranista con i cechi di Babis e l'austriaca Fpo

La Lega non ci sta dopo l’accordo sui vertici dell’Unione Europea che prevede la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione, raggiunto nonostante l’astensione dell’Italia. Dal Carroccio un appello alle forze di destra per unirsi in un gruppo di ‘patrioti’ contro le sinistre. “Davanti all’arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini e che non aspetta l’esito delle elezioni francesi, è quantomai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l’Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei“, si legge in una nota di via Bellerio.

Orban lancia nuovo gruppo sovranista

Parole che sembrano essere state accolte dal premier ungherese Viktor Orban, che ha lanciato un nuovo gruppo di destra – ‘Patrioti per l’Europa’ – al Parlamento europeo. Al suo interno, assieme al suo partito Fidesz (10 eurodeputati), il partito ceco Ano dell’ex premier populista Andrej Babis (7 eurodeputati, fuoriusciti dal gruppo Renew) e l’austriaca Fpo (6 eurodeputati, che escono da Id). “Il cambiamento politico in Europa è iniziato! Oggi abbiamo lanciato un nuovo gruppo politico con Andrej Babis – scrive Orban in un posto su X -. Gli europei vogliono tre cose: pace, ordine e sviluppo. Tutto ciò che ottengono dall’attuale élite di Bruxelles è la guerra, i migranti e la stagnazione. In questa situazione, è nostro dovere far valere la volontà degli elettori. Tre partiti politici hanno unito le forze oggi: il partito austriaco più forte, il partito ceco più forte e il partito ungherese più forte. Il nostro obiettivo è diventare il gruppo di destra più forte nella politica europea”, conclude.

