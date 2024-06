Il presidente di Regione Lombardia ha negato il patrocinio alla manifestazione

Un cartonato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, avvolto da una bandiera arcobaleno, è stato piazzato sul carro del PD al Milano Pride. “Abbiamo portato un cartonato del presidente Fontana per fargli prendere per una volta la responsabilità di essere a una manifestazione che dovrebbe parlare a tutte le lombarde e a tutti i lombardi, mentre lui scappa dopo che anche quest’anno ha negato al Pride il patrocinio in una maniera vergognosa. Fontana cambia idea ti aspettiamo qua al posto del tuo cartonato”, ha spiegato il consigliere dem a Regione Lombardia, Paolo Romano.

