Parte dalla Stazione Centrale del capoluogo meneghino il Milano Pride 2024. Un cartonato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, avvolto da una bandiera arcobaleno, è stato piazzato sul carro del Pd. La parata attraverserà le vie del capoluogo meneghino dove è arrivata anche Elly Schlein. Per la segretaria del Pd selfie, abbracci e saluti. La leader dem. che aveva partecipato anche al Pride di Roma, ha cantato e ballato sulle not di ‘Furore’ di Paola e Chiara.

Tanta la partecipazione delle persone che non si sono tirate indietro nonostante l’allerta gialla per temporali previsti nel pomeriggio sulla città. Tra le tante bandiere anche quelle palestinesi con la scritta ‘No Pride with genocide’. Tanti i carri presenti per una grande festa colorata che si prepara a ‘invadere’ di musica e diritti le vie di Milano.

Schlein: “Su Lgbt Italia scivolata a 36esimo posto su 48”

“Sarà anche oggi una giornata di partecipazione per i diritti di tutti, per i diritti Lgbt che sono fondamentali e come tali vanno riconosciuti. Ci sono 7 parate oggi, è una giornata di orgoglio e di visibilità per le battaglie dei diritti, a partire da quello per una legge contro la omobilesbotransfobia, continua a essercene bisogno davanti alle tante e troppe aggressioni e discriminazioni che queste persone vivono ogni giorno. Durante questo anno e mezzo di governo Meloni l’Italia è scivolata alla 36esima posizione su 48 nella classifica sui diritti Lgbt. Non lo possiamo accettare, vogliamo portare l’Italia nel futuro e pienamente in Europa. Vogliamo il matrimonio egualitario perché l’amore non si discrimina e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare. Serve una legge per non lasciare soli i sindaci sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali. Al G7 si è persa un’occasione per colpa del governo italiano, mancano le parole identità di genere e orientamento sessuale nella dichiarazione finale. Un passo indietro clamoroso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Pride a Milano.

Il cartonato di Fontana

“Abbiamo portato un cartonato del presidente Fontana per fargli prendere per una volta la responsabilità di essere a una manifestazione che dovrebbe parlare a tutte le lombarde e a tutti i lombardi, mentre lui scappa dopo che anche quest’anno ha negato al Pride il patrocinio in una maniera vergognosa. Fontana cambia idea ti aspettiamo qua al posto del tuo cartonato”, ha spiegato a LaPresse il consigliere dem a Regione Lombardia, Paolo Romano.

La replica del governatore Fontana

“Il Pd non può proprio fare a meno di me. Oggi mi ha portato anche al Pride, che burloni!”. Lo scrive su Instagram il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, postando la foto della sua immagine cartonata a grandezza naturale fatta sfilare al Pride di Milano. “Chissà – scrive – forse arriverà un giorno in cui anche loro non utilizzeranno queste manifestazioni per le solite e arcinoiose strumentalizzazioni politiche”.

