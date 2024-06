La segretaria del Pd a margine del Pride a Milano

“È gravissimo che la presidente del Consiglio, anziché rispondere, affrontare e prendere provvedimenti sul merito che emerge dell’inchiesta di Fanpage che rileva un problema molto grande alla base della sua giovanile di antisemitismo, razzismo e apologia del fascismo, abbia colto l’occasione per un attacco molto forte alla libertà di stampa e alla libertà dei giornalisti. È come se avesse detto che sarebbe stato meglio non venisse fuori. Invece i cittadini hanno il diritto di sapere quello che succede dentro al partito che esprime la presidente del Consiglio di questo Paese. Ed è incredibile che non abbia trovato la forza di prendere le distanze e cacciare queste persone dal suo partito”. Così la segretaria del PD Elly Schlein a margine del Pride a Milano. In seguito all’inchiesta di Fanpage che ha evidenziato comportamenti razzisti e antisemiti all’interno di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato i metodi del reportage affermando che “infiltrarsi nei partiti sono metodi da regime”.

